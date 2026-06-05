おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描き、世界中の観客を感動の渦で包み込んだディズニー＆ピクサーの大傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作『トイ・ストーリー５』が2026年7月3日(金)に公開！この度、「トイ・ストーリー」シリーズが描いてきたテーマの集大成を予感させる感動的な日本版予告が解禁されました。 ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』日本版予告