ＴＢＳ系ドラマ「時すでにおスシ！？」（火曜・午後１０時）にサプライズ出演した子役にネットは見覚え。「リアタイしてて驚きました」「急に映ってびっくり！！！」とドラマファンは見逃さなかった。ドラマの公式インスタグラムが５日までに更新され、２日に放送された第９話のオフショットがアップされた。講師の大江戸役を演じる松山ケンイチと、子役２人で撮影した写真も披露された。鮨（すし）アカデミーで行われたカウ