女優ゆいかれん、俳優藤林泰也が、BSテレ東連続ドラマ「ドライな同期の溺愛癖」（7月8日スタート、水曜深夜0時）にダブル主演することが決まり5日、同局が発表した。碧依ぺき氏の原作コミックをドラマ化。相手の匂いで心が読めるヒロイン花澤彩芽と、クールな一面とは裏腹に妄想癖が止まらない同期男子、宮嶋翠の胸キュンオフィスラブストーリーとなる。ゆいは、宝塚歌劇団退団後、ドラマ「リベンジ・スパイ」、「GIFT」(TBS)など