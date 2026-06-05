フェラーリがエースとの未来を確保した。フェラーリは6月3日、シャルル・ルクレールとの契約延長を正式発表した。契約期間の詳細は明かされていないものの、複数年契約となっており、モナコ出身ドライバーは2028年以降もスクーデリア・フェラーリで戦い続けることになる。2019年からフェラーリのレギュラードライバーを務めるルクレールにとって、2028年はチーム在籍10年目のシーズンとなる。ルクレールはフェラーリ育成プログラム