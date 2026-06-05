マウンドで異彩を放ち続ける大谷(C)Getty Images容易に太刀打ちできないレベルになってきた。ドジャースの大谷翔平である。現地時間6月3日に敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に、ドジャースの大谷翔平は「1番・指名打者兼投手」として先発登板。投げては6回（89球）、被安打2、6奪三振、与四球1、無失点と好投。チームの7-0での完勝に貢献するとともに、自身今季6勝目を挙げた。【動画】これが圧倒的な支配力大谷翔平が