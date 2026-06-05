大谷が投打で輝きを放ち、米国も衝撃を受けている(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間6月3日、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、投手として6回2安打無失点6奪三振で6勝目を挙げた。打者としては4打数3安打をマーク。防御率0.74で打率は.301となり、米国も衝撃を受けているようだ。【動画】これが圧倒的な支配力大谷翔平が続ける異次元の「防御率ゼロ点台投球」を見る大谷は規定投