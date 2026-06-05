巨人の井上温大投手（２５）が今季５勝目を目指し、５日のロッテ戦（東京Ｄ）に先発する。４日はキャッチボールなどで最終調整。５回２失点だった前回５月２９日の日本ハム戦（エスコン）を踏まえ、投球回を重ねるために「ストライク先行で、早いカウントで勝負する」と誓った。ロッテとは過去２戦１勝１敗。昨年は７回５失点で敗戦投手となった。相手打線にはこの日の試合前時点で打率３割８厘とパ・リーグトップの西川、３割