◆ファーム・リーグハヤテ５―９巨人（４日・ちゅ〜るスタジアム清水）巨人の浅野翔吾外野手（２１）が４日、３号ソロを含む２安打１打点の活躍で再昇格へ猛アピールした。ファーム・リーグのハヤテ戦（ちゅ〜る）に「６番・中堅」で先発出場。７―４と３点リードの７回１死で右腕・佐藤友に対し、カウント２―１から１４５キロ直球を捉えた打球は、左翼の頭上を越える本塁打となった。「変化球に対しても真っすぐに対しても