矢作芳人調教師、坂井瑠星騎手、古川奈穂騎手が6月4日、大阪・なんばグランド花月で開催された「ビタミンSお兄ちゃん・もじゃ吉田の『お兄ちゃんネル競馬コメディ』〜チーム矢作がやってくる！〜」に出演。公演後の囲み取材では、初挑戦となった吉本新喜劇を振り返った。古川騎手は「始まる直前は結構緊張したんですけど、本当に舞台に立ったらベテランの皆さんが誘導してくださったので自然な感じでできました」と初舞台を回