矢作芳人調教師、坂井瑠星騎手、古川奈穂騎手が6月4日、大阪・なんばグランド花月で開催された「ビタミンSお兄ちゃん・もじゃ吉田の『お兄ちゃんネル競馬コメディ』〜チーム矢作がやってくる！〜」に出演。公演後の囲み取材では、初めて挑戦した吉本新喜劇の舞台についてそれぞれが感想を語り、坂井騎手は競馬場とは異なる舞台ならではの魅力を口にした。公演では島田珠代のおなじみのギャグを受ける場面や、新喜劇名物の“お