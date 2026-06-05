矢作芳人調教師、坂井瑠星騎手、古川奈穂騎手が6月4日、大阪・なんばグランド花月で開催された「ビタミンSお兄ちゃん・もじゃ吉田の『お兄ちゃんネル競馬コメディ』〜チーム矢作がやってくる！〜」に出演した。競馬界を代表する3人が吉本新喜劇に初挑戦し、会場を笑いに包んだ。物語は栗東トレーニングセンター近くのうどん店「栗東うどん」に、チーム矢作がテレビ番組のロケで訪れるところからスタート。新喜劇メンバーとの軽