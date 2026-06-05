東京シティ競馬（TCK）は、6月10日に行われる「東京ダービー（Jpn1）」をBSイレブンで生中継する特別番組「2026東京ダービー生中継」に、JRAの三浦皇成騎手がゲスト出演すると発表した。三浦騎手が同番組に出演するのは今回が初めてとなる。 東京ダービーは、ダート三冠競走の頂点を決める世代限定の大一番。今年の中継では、スポーツコメンテーターの山本昌氏、元JRA調教師の佐々木晶三氏に加え、新たに三浦騎手の出演が決定