東京シティ競馬（TCK）は、7月1日に大井競馬場で行われる上半期ダートチャンピオン決定戦・第49回帝王賞（Jpn1）に向けた新テレビCM「帝王賞STAR☆T」篇を、6月4日から公式YouTubeで公開した。TCKイメージキャラクターを務める俳優の横浜流星が出演し、レースコピー「地上最強のダート馬を決めようじゃないか。」とともに、帝王賞の魅力を発信する。なお、地上波テレビなどでの放映は6月14日から開始される。 今年40周年を迎え