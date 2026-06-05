川崎競馬は6月4日、新CM「SCOOP！関東オークス篇」および「SCOOP！川崎スパーキングスプリント篇」を公開した。あわせて、俳優の要潤が2026年度の川崎競馬公式アンバサダーに就任したことも発表された。新CMは「SCOOP！競馬は、ここから面白くなる。」をコンセプトに展開。川崎競馬の名物である“KAWASAKIカーブ”や、クリスマス・正月開催など独自のレース文化を持つ川崎競馬を、“いつもSCOOPが生まれる場所”と位置づけた新