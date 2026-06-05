平壌・和盛地区第5段階建設に従事している青年突撃隊の指揮部が、外国映像の視聴事件によって大騒ぎになっていることが伝えられた。デイリーNKの平壌市消息筋は、「先月末、平壌市和盛地区第5段階建設現場の青年突撃隊指揮部の内部で、大隊長をはじめとする青年幹部らが韓国や日本の娯楽文化を収めた不純録画物をひそかに視聴していたところ、現場で一斉に逮捕される事件が発生した」と伝えた。消息筋によると、この映像には韓国に