英国王室御用達ブランドとしても知られる「HUNTER」から、PLAZA限定コレクションが登場♡ブランドの象徴である赤いボックスロゴを、爽やかなブルー×ラメ仕様にアレンジした特別なデザインが魅力です。梅雨や夏のお出かけシーズンに活躍する傘やバッグなど、機能性とファッション性を兼ね備えた限定アイテムは見逃せません。 特別仕様のブルーロゴが目を引く♡ 今回のコレクションでは、HUNTER