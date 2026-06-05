【ニューヨーク＝木瀬武】４日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比８７４・８６ドル高の５万１５６１・９３ドルだった。２日ぶりの上昇で、最高値も更新した。米国務省がイスラエルとレバノンが停戦で合意したと発表したことを受け、中東情勢に対する警戒感が後退し、景気に敏感な金融関連の銘柄などが買われた。原油先物価格が下落したことも相場を支えた。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合