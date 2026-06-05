「２年間の食料品消費税ゼロ」新たな動きが 政府が物価高対策として検討している「２年間の食料品消費税ゼロ」。 【画像を見る】「食料品消費税」今後のスケジュールは？ ３日に政府が示したレジ改修に関する調査結果によると、０％に変更する場合「レジ改修に１年程度必要」で、１％への変更であれば「地方のスーパーなども含めて半年以内に対応可能」ということです。 政府内では税率を１％に引き下