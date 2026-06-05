大阪―京都間を走行する「トワイライトエクスプレス瑞風」＝2017年6月、大阪府島本町JR西日本の豪華寝台列車「トワイライトエクスプレス瑞風」に日仏の有名作家ら16人が乗り込み、24時間かけて京都から松江へ。車内で一つの作品を書き上げる―。そんな一風変わったイベントが、今年10月に企画されている。日本側の乗客は、いずれも芥川賞作家の荻野アンナ、朝吹真理子、円城塔、金原ひとみ、松浦寿輝、辻仁成の各氏と直木賞作