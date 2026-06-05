今日5日の関東地方は、午前中ほど多くの所で晴れそうです。千葉県の一部では、にわか雨がありますが、降り方は弱いでしょう。北東からの涼しい風が吹いて、日中の気温はこの時期としては低めの予想です。日差しのもとでも暑さ控えめ昼間も長袖で良さそう関東地方は、午前中ほど晴れる時間が長いでしょう。雲が増える午後も、ときおり日差しが届きます。海からの湿った北東風が吹くため、千葉県では銚子など太平洋沿岸の地域を中