ドル円、１６０円付近での推移続く次のアクション待ち＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、海外市場に入ってドルの戻り売りが優勢となる中、ドル円は１６０円付近での推移が続いてた。１６０円台を付けに行っているものの、駆け上がることはなく上値は抑えられている状況。ただ、下押す動きもなく、１６０円付近で膠着。次のアクションを待っている状況に変化はない。 中東情勢が依然として流動的ではあるが、市場は