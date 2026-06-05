NY金先物8 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4505.00（+38.10+0.85%） 金８月限は反発。時間外取引では、イスラエルとレバノンの停戦合意を受けて買い優勢となった。欧州時間に入ると、押し目を買われた。日中取引では、親イラン武装組織ヒズボラが停戦合意を拒否したことやドル安一服を受けて上げ一服となった。 MINKABU PRESS