NY株式4日（NY時間16:22）（日本時間05:22） ダウ平均51561.93（+874.86+1.73%） S＆P5007584.31（+30.63+0.41%） ナスダック26830.96（-23.01-0.09%） CME日経平均先物67690（大証終比：+50+0.07%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は大幅反発。上げ幅は一時９７０ドルを超える場面も見られた。半面、ナスダックは下げ渋ったもののマイナス圏。 ダウ平均の上げに関しては、ユナイテ