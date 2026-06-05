米国債利回り（NY時間16:29）（日本時間05:29） 米2年債 4.047（-0.035） 米10年債4.475（-0.020） 米30年債4.977（-0.015） 期待インフレ率2.379（-0.010） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りが低下。明日の米雇用統計を前した調整が出ていたほか、本日は原油が下落しており、利回りを押し下げた。明日の米雇用統計は底堅い内容が見込まれている。 ２－１０年