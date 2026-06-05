北海道千歳市の路上刺傷事件で、道警は5日、刺されたのはインドネシア国籍の女性（21）で、搬送先の病院で死亡が確認されたと明らかにした。道警は4日、殺人未遂の疑いで、同国籍で女性の知人とみられる男（27）を現行犯逮捕した。