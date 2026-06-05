7月25日から8月23日にかけてフジテレビ本社屋にて開催されるイベント『お台場ファンライジング～ 楽しくアガる！真夏のエンタメ最前線～』にて、「ちいかわ おばけの森」が開催されることが決定。あわせてメインビジュアルが公開された。 参考：『映画ちいかわ』主題歌入り90秒予告公開島二郎役は最上嗣生、セイレーン役は鈴木みのり 『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノがXに投稿し