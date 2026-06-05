◎DeNAの球団グッズのオンラインショップで、筒香とともに新商品「吸水ヘアバンド」のモデル役を務めている牛田成樹球団広報。「本来、ヘアバンドって髪の毛をまとめるためにあるんですよ」と言いながら帽子を取り、丸刈り頭をなでていました。◎ヤクルト・池山監督は「長嶋さん、昨日東京ドームにいたね。神宮は野村さんがいたんじゃない？」。長嶋さんの命日だった前日は、東京ドームは劇的な逆転満塁弾、神宮は野村監督好み