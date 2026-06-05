開催：2026.6.5 会場：フェンウェイ・パーク 結果：[Rソックス] 2 - 8 [オリオールズ] MLBの試合が5日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとオリオールズが対戦した。 Rソックスの先発投手はブラヤン・ベロ、対するオリオールズの先発投手はトレーバー・ロジャーズで試合は開始した。 1回表、3番 アドリー・ラッチマン 3球目を打ってセンターへのタイム