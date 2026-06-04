「バウルズ（vowels）」のクリエイティブ・ディレクター八木佑樹が、2026年秋冬コレクションを最後に同職を退任する。【画像をもっと見る】八木佑樹は、自身のブランド「モンマルトルニューヨーク（MONTMARTRE NEW YORK）」を主宰しながら、2024年にバウルズを立ち上げ。共同創業者兼クリエイティブ・ディレクターとしてブランドコンセプトの構築から参画し、これまでに商品設計やキャンペーン制作、パリファッションウィーク