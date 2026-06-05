◇交流戦巨人2―1オリックス（2026年6月4日東京D）巨人は4日、オリックスを2―1で下し、同一カード3連勝を飾った。1―1の8回に泉口友汰内野手（27）が決勝の左越え適時二塁打を放った。3連戦は全て逆転勝ちで、14度目はセ・リーグ最多。交流戦は6勝3敗でセ球団で唯一の貯金チームとなり、2位・阪神に1ゲーム差に迫った。巨人軍たるもの、簡単に試合を諦めたりはしない。不振に陥りながらも、もがいてきた泉口が決めた。