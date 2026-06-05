◇交流戦ヤクルト2―5ロッテ（2026年6月4日神宮）ヤクルトは序盤の失点が響き、2カードぶりの負け越しとなった。先発・小川が初回に2点を失うなど、5回9安打5失点。池山監督は「初回に2点というところが響いた。スターターとして試合をつくれていない」と手厳しかった。左腕・小島対策で右打者9人を並べたが小島からは3安打で1点を奪うのが精いっぱい。8回は「左肋間筋肉離れ」で離脱していたリランソが復帰登板し、