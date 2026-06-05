◇交流戦巨人2―1オリックス（2026年6月4日東京D）育成出身の巨人の6年目・ティマが、プロ初安打を放った。「7番・一塁」で本拠地初スタメン。5回先頭で三遊間へのゴロで全力疾走し、内野安打をもぎとった。ドミニカ共和国出身で21年に16歳で入団した21歳。5月25日に支配下登録され10打席目での初安打に「トッテモウレシイ！」と日本語で大喜びした。記念球は「誰にもあげず、自分の家に置いておきたいです」と初々