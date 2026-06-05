◇交流戦巨人2―1オリックス（2026年6月4日東京D）巨人のマルティネスが今季2度目の3日連続登板で、リーグトップの18セーブ目を挙げた。「セーブシチュエーションなら行きたい」と志願して2―1の9回に登板。2死から代打・杉本に四球を与えるも、続く代打・西野を危なげなく空振り三振に打ち取った。絶対的クローザーは「今日に限らずブルペンでは体を動かして準備している」と頼もしかった。