◇交流戦巨人2―1オリックス（2026年6月4日東京D）巨人・小林が今季初スタメンで田中将を好リードした。「8番・捕手」で出場。日米通算200勝を達成した昨年9月30日の中日戦以来の「コバマサ」バッテリーで7回1失点に導いた。前日にスタメンを告げられ「めっちゃ緊張した。ガチガチ。いろいろ頭を整理するのが大変だった」と明かしたが、打席でも8回先頭で決勝点につながる四球で出塁と攻守で貢献した。