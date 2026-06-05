■ジーネクスト 398円(+80円、+25.2％) ストップ高 ジーネクスト [東証Ｇ]がストップ高。同社は3日取引終了後、業務提携先であるアルメニアのエレブエイトＡＩが同国に開所したAIデータセンターに関し、同データセンターを計算基盤とする日本ローカライズ版GPUクラウドサービス「G-NEXT GPUクラウド」の商談受付を開始したと発表。これが材料視されたようだ。受付内容