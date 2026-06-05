春のマイル王決定戦「第76回安田記念」の出走馬が4日、決まった。台風6号の影響を考慮して木曜追いにスライドした陣営が多く、2頭出し橋口厩舎のパンジャタワーは“新ダービージョッキー”の松山弘平（36）を背にCWコースでラスト1F11秒2の切れ味を発揮。軽快な動きで万全の仕上がりをアピールした。昨年NHKマイルCを制し、2戦2勝の東京で2度目のG1制覇を目指す。5日に枠順が確定する。雄大なフットワークで駆け抜けた。台風の