日本サッカー協会の宮本恒靖会長が4日、東京都内で国税庁の江島一彦長官から感謝状を贈呈された。同協会は2024年10月から国税庁の広報大使を務め、試合会場での広報動画の紹介、横断幕を用いた選手のPR活動など協力。江島長官は「大変積極的にご協力いただき、心から感謝しています。さらに強力関係を深めながら税の大切さをお伝えしていければ」と語った。この日は感謝状の贈呈に先駆けて、同協会と国税庁が共同制作した「税