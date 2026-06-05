◇交流戦西武4―2阪神（2026年6月4日甲子園）甲子園でのプロ初先発を心の底から楽しんだ。22年5月に中継ぎとして登板して以来、4年ぶりとなった西武・平良が7回4安打1失点に抑え、4勝目。規定投球回に到達して防御率はリーグトップの0.75とした。9年目で聖地初勝利を挙げ「（甲子園）初打席もあった。楽しみながら投げることができたかなと思います」とすがすがしい表情だった。セ・リーグ本塁打トップの佐藤輝との勝負