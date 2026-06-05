◇交流戦巨人2―1オリックス（2026年6月4日東京D）巨人・田中将大は移籍後最多112球の力投だった。初回に1点を先制されるも「何とか踏ん張った」と尻上がりに調子を上げ7回7安打1失点。「リリーフ陣を少しでも助けることができたら」と6回で100球に達していたが「行けます」と続投を志願した。白星とはならなかったが、79キロのスローカーブと最速149キロの直球など幻惑し3連勝に貢献した。