プロボクシングWBA世界バンタム級1位の増田陸（帝拳）が4日、都内でWOWOWの番組収録を行った。3月の前戦で元世界5階級制覇王者ドネアを8回TKOで破り、WBA王者への指名挑戦権を獲得。「ついに（世界に）挑戦できるところまで来た。ドネアに勝てたことは大きな自信になった」とうなずいた。世界初挑戦の可能性も浮上する次戦については「6月中旬には発表できそう」と明かす。現在は千葉県内で走り込み合宿を行っており「いつ誰と