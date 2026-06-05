前WBA世界ミニマム級王者・松本流星とWBC世界ライトフライ級王者・岩田翔吉（ともに帝拳）が4日、都内でWOWOWの番組収録に参加した。松本は「ベルトにこだわらず強い選手と戦うため」に1日に王座を返上。現在はWBA1位、WBC2位に位置し「王者とできれば場所はこだわらない」と今後は他団体王者との対戦を目指す。岩田は7月に想定される初防衛戦で同級1位バディージョ（メキシコ）との指名試合が濃厚。「足で追い詰めることを