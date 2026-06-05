◇交流戦DeNA8―7楽天（2026年6月4日横浜）帰ってきたDeNAの「チームの顔」が奇跡的な大逆転劇の立役者になった。7―7の9回2死一、二塁。暴投の間に、代走で途中出場した三森が二塁から一気にホームへ。クロスプレーとなったがタッチをかいくぐり、右手を伸ばしベースを触った。アウトと判定されたが、リプレー検証の結果、サヨナラの生還が認められると、ナインはベンチから飛び出した。右太腿裏の肉離れから、牧が41