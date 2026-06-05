◇交流戦ロッテ5―2ヤクルト（2026年6月4日神宮）「神宮の申し子」は、ヤクルト戦だからこその勝利投手賞の景品を喜んだ。ロッテ・小島は大型ビジョンに映し出されたヤクルト製の化粧品「パラビオ」を見て「2年前ももらったんですよ」。サブロー監督の“演出”に応え、24年5月28日以来737日ぶりの神宮での登板で2勝目だ。「中12日も空いたのでうずうずしていた。体力があり余っていたので初回から飛ばした」。先発全員右