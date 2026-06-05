女優の河合優実（25）が2028年度前期のNHK連続テレビ小説のヒロインに決まり、4日、東京・渋谷の同局で行われた制作発表会見に出席した。番組タイトルは「ほんのモキチ」で、歌人の斎藤茂吉と妻・輝子がモデル。オファーを最近受けて「心臓がバクバクした」と明かし、「今はもう覚悟が決まって、やる気満々です」と気を吐いた。輝子は夫に尽くすタイプではなく、約10年の別居もあった。まさに水と油の朝ドラ史上最も不仲な夫婦