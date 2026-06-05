◇交流戦楽天7―8DeNA（2026年6月4日横浜）楽天は終盤2イニングで7点差をひっくり返され、まさかの逆転負け。今季初の同一カード3連勝を逃し、三木監督は「選手たちは必死にやってくれている。こういう結果は応援してくれるファンに申し訳ない」と表情を曇らせた。1番・佐藤のプロ初の先頭打者弾を含む4打点などで7点リードし、先発・滝中も6回6安打無失点。ところが8回に救援陣が7失点と崩れ、9回は6番手・西垣の暴投で