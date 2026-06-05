木曜追いにスライドしたワールズエンドは坂路単走で4F55秒8〜1F12秒6をマーク。池添師は「前走の京王杯SC（1着）も土曜競馬で水曜追いでしたから。予定より時計は速くなったけど無理をしていない。具合はいいですよ」と好調をアピール。前走から1Fの距離延長について「マイルは走り慣れている。今後を考えて（ハナヘ）行きたくはないけど、スピードを生かしてリズム良く運べれば」とイメージした。