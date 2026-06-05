大森南朋、相葉雅紀、松下奈緒がトリプル主演するドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜Season2』が、テレビ朝日系にて7月より毎週水曜21時に放送されることが決まった。脚本は前作から引き続き福田靖。【写真】大森南朋×相葉雅紀×松下奈緒『大追跡』前作のクランクインショット昨年7月、テレビ朝日の水曜21時枠10年ぶりの新シリーズとしてスタートした『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』。平成21（2009）年に警視庁に新設さ