高橋文哉が主演する実写映画『ブルーロック』の主題歌が、Adoの新曲「モンストロ」に決定。併せて、激闘のスーパープレーをふんだんに使用した予告映像、高橋をはじめ、全力でサッカーと向き合うキャラクターたちを描いた本ポスターや、ムビチケビジュアルも解禁された。【動画】主題歌はAdo！実写映画『ブルーロック』本予告本作は、同名の人気サッカー漫画（原作：金城宗幸・ノ村優介／講談社「週刊少年マガジン」連載）を