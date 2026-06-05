◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人２―１オリックス（４日・東京ドーム）魂の３連投が勝利を呼び込んだ。９回２死二塁、マルティネスは最後の打者・西野を空振り三振に仕留めると、力強くグラブをたたいて咆哮（ほうこう）した。「異常、違和感もなかった。今までやってきたトレーニングがよかった」。５月１５日からのＤｅＮＡとの３連戦以来、今季２度目の３連投で、チームを３連勝に導いた。準備はできていた。同点の