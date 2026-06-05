23歳の歌い手Adoの新曲「モンストロ」が、サッカー漫画の実写映画『ブルーロック』(8月7日公開)主題歌に決定した。本日公開となった本予告映像にて「モンストロ」の一部を聴くことが可能だ。新曲「モンストロ」は「踊」「唱」に続いて、再びGiga & TeddyLoidの二組がタッグを組んで作曲編曲されたもの。思わず踊り出したくなるラテン調のリズムに、ryo (supercell)が歌詞をのせた。タイトルの「モンストロ」(Monstruo)は、スペ